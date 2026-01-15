Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 09:32

Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области

Богомаз: две ракеты «Нептун» и шесть беспилотников ВСУ сбили в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Две ракеты «Нептун» и шесть беспилотников ВСУ сбили в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, при этом в Брянском районе повреждено административное здание, а в Фокинском — фасад и кровля жилого дома.

Обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», — написал Богомаз.

Ранее в пресс-служба Минобороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 39 украинских дронов 14 января в период с 13:00 до 20:00 мск. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что больше всего БПЛА — 12 — уничтожили над Краснодарским краем.

