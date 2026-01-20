«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США

Европейские лидеры и Зеленский, по данным СМИ, в секретном чате обсуждают «дикие» действия Трампа, координируя ответы на «потенциально разрушительные» шаги США. Это указывает на экзистенциальный кризис в отношениях Европы и Штатов, полагают эксперты. Почему само наличие этого чата может быть политической провокацией, какую роль в этих кулуарных переговорах на самом деле играет Зеленский и как Трамп стал для Европы «разрушителем старого мира» — в материале NEWS.ru.

Зачем европейцам и Зеленскому секретный чат

Европейские лидеры и Владимир Зеленский пользуются специальным чатом в одном из популярных мессенджеров для обсуждения действий президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

По информации издания, в группе состоят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, итальянский премьер Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чат активизируется каждый раз, когда, по мнению участников, Трамп «совершает нечто потенциально разрушительное».

Это не первый раз, когда западные источники указывают на альтернативные форматы коммуникации европейских лидеров с Зеленским в обход главы Белого дома. В начале декабря прошлого года немецкий журнал Spiegel публиковал расшифровку закрытого телефонного разговора представителей ЕС с президентом Украины, в ходе которого европейские политики выразили недоверие США.

Нынешнюю активизацию секретного чата опрошенные NEWS.ru эксперты связывают с позицией Трампа по Гренландии и ее потенциальной аннексии.

Создание подобных чатов в нынешнем геополитическом контексте вполне логично, полагает главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Европейская и американская власти находятся в глубочайшем конфликте с момента прихода Трампа. Это не говорит о разрыве Европы с Америкой, поскольку Трамп в очень скором времени может перестать быть единственной властной инстанцией в США. Через 10 месяцев выборы в конгресс, после чего там вновь способно установиться равновесие власти между „башнями“ Белого дома. Но пока есть этот острый конфликт, появляются и альтернативные системы коммуникации», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, сама мысль, что лидеры Европы и Зеленский коммуницируют в каком-то популярном мессенджере, вызывает множество вопросов. «Обеспечить секретность в любых видах электронных коммуникаций от Штатов в принципе невозможно. Подобные переписки, естественно, тут же будет читать Агентство национальной безопасности США», — уверен эксперт.

По его мнению, либо западные лидеры этого не понимают, либо это может быть сознательными дезинформационными действиями против Вашингтона.

«Смотрите, мол, мы тоже умеем в самостоятельную политику и кулуарные переговоры», — пояснил историк.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала Запад обсуждать Гренландию по линии НАТО и не отвлекаться на основную, по ее мнению, проблему для Европы, а именно вопрос Украины.

Насколько глубок раскол между США и ЕС

Секретные переговоры европейцев и Зеленского в обход Белого Дома и лично Трампа показывают экзистенциальные противоречия между Брюсселем и Вашингтоном, считает Мзареулов.

«Дело тут уже не только в украинском вопросе. Если смотреть глобально, то мы видим, как европейские лидеры пытаются сохранить „старый мировой порядок“, а Трамп в их глазах выступает принципиальным разрушителем этого порядка, не предлагая ничего взамен», — указал эксперт.

Инициатором этих разговоров был вовсе не Зеленский, а европейские лидеры и переговоры эти ведутся по причине опасений Брюсселя, что украинская история близится к концу, уверена главный редактор издания «Донецкий кряж» Анастасия Антонова.

«У них действительно есть большая заинтересованность в продолжении украинского конфликта, о чем Кая Каллас сказала открытым текстом. Судя по всему, европейские политики просто не думают, что мир, основанный на каком-то законе и порядке или хотя бы „правилах“, рухнул. Они продолжают думать только об Украине и продолжении ее агонии», — сказала она в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Антоновой, какие бы кулуарные переговоры ни шли за спиной у Трампа, Вашингтон все равно возьмет свое.

«Разлад между США и Европой и внутри НАТО, очевидно, имеет место, но дело в том, что европейцам тоже особо деваться некуда, кроме как выразить свои протесты и, в общем-то, дальше делать то, что им скажут из Вашингтона. Потому что НАТО все равно зависит от Штатов. Дело не только в деньгах, дело еще и в военной мощи, и в вооружениях, и в разведке — да во всем», — подчеркнула эксперт.

По мнению Мзареулова, Трамп прочно зарекомендовал себя как абсолютно непредсказуемого политика.

«Вполне возможно, предсказать его действия не способен даже он сам. Он действует на импульсе. Но при позитивном для Европы сценарии уже через 10 месяцев все может поменяться. Демократы снова придут к власти, и начнется совсем другой политический цикл. По всей видимости, на это и расчет. И организация подобных альтернативных каналов коммуникации может оказаться максимально эффективным инструментом для разговоров уже с персонажами из США, только антитрамповского толка», — отметил историк.

Какую роль в конфликте США и ЕС играет Зеленский

Зеленский в конфликте Белого дома и Брюсселя играет явно не определяющую роль, уверены эксперты. По мнению Антоновой, он хотел бы манипулировать европейскими лидерами, но Украина сейчас находится не в том положении.

«Я не уверена, что у Зеленского есть возможность манипулировать европейскими лидерами, хотя, безусловно, он бы это сделал и пытается делать, потому что Европа остается последней финансовой опорой для Украины в текущем конфликте. Но у нее есть свои интересы. Например, стратегические — ввести на Украину военный контингент. И личные, финансовые, которые, весьма возможно, лежат в сугубо коррупционной плоскости. Явно не Зеленский „рулит“ в этих кулуарных переговорах», — сказала Антонова.

По словам Мзареулова, Зеленский не субъект политики, чтобы кем-то манипулировать. И он, и Украина в нынешнем виде — только объекты большой политической и финансовой игры.

«Вряд ли можно говорить о том, что главенствующую роль в этих манипуляциях играет Зеленский. Деятели там примерно одного интеллектуального уровня, и все манипуляции Зеленского, скорее всего, сводятся к чистому попрошайничеству, против которого европейские лидеры даже не очень против и готовы отстегнуть денег из кармана своих налогоплательщиков. Так что в этом смысле никакой манипуляции тут нет, полное согласие всех кулуарно договаривающихся сторон», — отметил эксперт.

Эти переговоры очень похожи на своеобразный способ психологической разрядки, который не приведет к радикальным политическим изменениям ни внутри западного мира, ни в структуре НАТО, считает Антонова.

«Все эти сборища по поводу Трампа и его неадекватного поведения — в любом виде, в котором они проводятся, будь то телефонные звонки или чаты в мессенджерах — очень напоминают „чаты без шефа“ в любой крупной компании, где сотрудники „выпускают пар“. Здесь аналогичная история: собрались европейские лидеры и Зеленский и критикуют Трампа. Но что они могут ему и его политике реально противопоставить? Конечно, ничего», — заключила эксперт.

