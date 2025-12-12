Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины

Газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США в рамках урегулирования украинского конфликта представили странам Европы предложения по возвращению России в мировую экономику. В ЕС отнеслись к плану скептически и даже вспомнили о Ялтинской конференции и послевоенном разделе региона. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Брюссель всеми силами постарается нарушить планы США. Чего испугался Евросоюз и какие интересы преследует Вашингтон — в материале NEWS.ru.

Как США планируют вернуть РФ в мировую экономику

По данным WSJ, Белый дом передал европейским коллегам несколько одностраничных предложений к плану урегулирования конфликта на Украине. В них изложено видение Вашингтона по восстановлению страны и постепенной экономической реинтеграции России.

В документах подробно описываются планы американских финансовых и других компаний использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов в различных проектах по восстановлению украинской инфраструктуры. К примеру, речь идет о строительстве крупного центра обработки данных, который будет работать от энергии Запорожской АЭС.

Отдельное приложение содержит принципы возвращения РФ в глобальную экономику. Предполагается, что американские компании будут инвестировать в стратегические отрасли России, включая добычу редкоземельных металлов и нефтедобычу в Африке. Они также помогут восстановить поставки российских энергоносителей в Западную Европу.

Нефтедобыча в Африке Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru пояснил, что Соединенные Штаты решили поднять этот вопрос «на перспективу».

«Он связан с будущей кооперацией с Россией в случае завершения украинского кризиса, если удастся договориться о деэскалации. Конечно, это в любом случае будет подразумевать смягчение санкций, потому что сейчас условия санкционного давления просто запрещают американским компаниям вести подобный бизнес с Россией или с нашими ключевыми поставщиками сырья», — подчеркнул эксперт.

Как в Европе отреагировали на план США

По словам источников, европейские чиновники скептически восприняли инициативу США. Один из собеседников WSJ назвал отдельные пункты плана «нереалистичными». Другой сравнил потенциальные американо-российские договоренности с послевоенным разделом Европы, согласованным на Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

В Евросоюзе продолжают настаивать на использовании замороженных активов РФ для выделения «репарационного кредита» Украине в целях закупки вооружений и поддержания работы ее государственных институтов. В Вашингтоне же придерживаются иного подхода: Штаты хотят создать инвестиционный фонд под управлением частных компаний и финансовых групп, связанных с администрацией президента США.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов объяснил NEWS.ru, что такая реакция европейских политиков отражает глубокие разногласия между ЕС и США в их стратегии в отношении России.

«Евросоюз старательно не дает затухнуть противостоянию на континенте, поскольку это, по их мнению, стачивает российскую обороноспособность и дает время перевооружить собственные силы. Об экономике уже речь не идет. Истеблишмент четко настроен воевать, а не торговать», — уверен парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что свою руку к этому приложили власти Великобритании.

«Европейские политики контролируются Англией и выполняют ее план по разрушению Европы и превращению ее руин в новую Индию для новой Британской империи. Поэтому им непонятны и неинтересны предложения американских патриотов о возрождении Европы для совместного преодоления английской власти», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

В чем выгода для США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы Вашингтона по восстановлению поставок энергоносителей из РФ в Европу могут показаться неожиданными, так как администрация Дональда Трампа заявляла о готовности полностью заменить их нефтью и газом из США. Летом 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в течение трех лет закупит у Штатов энергоносители на $750 млрд и к 2027 году полностью откажется от российского топлива.

Дудаков отметил, что США действительно немало заработали благодаря вытеснению РФ с европейского энергорынка. Однако в долгосрочной перспективе Вашингтон скорее проиграл.

«Российские энергоносители пошли в Китай, который благодаря этому усилился, и теперь США будет сложнее с ним конкурировать. Поэтому Штаты были бы не против возвращения российских энергоносителей на европейский рынок — не в том объеме, какой был до СВО, но хотя бы в каком-то. При этом они бы продавались через американские компании, то есть Вашингтон с этого тоже имел бы какую-то комиссию и мог бы гарантировать безопасность поставок. Я думаю, примерно к этому они в итоге и придут», — предположил американист.

Готова ли Россия вернуться в мировую экономику

Президент России Владимир Путин в начале декабря в интервью India Today сообщил, что американские компании после своего ухода с рынка РФ отправляли в Москву письма с просьбами не забывать о них. По словам главы государства, западные корпорации вновь хотят инвестировать в российскую экономику, но ждут окончания украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 декабря отметил: Россия была и остается открытой для иностранных капиталовложений.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Наша страна является привлекательной и прибыльной площадкой для инвестиций. Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то проектов», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Алтухова, страны Европы будут всеми силами мешать реинтеграции российской экономики. Они не заинтересованы в снятии санкций, но очень рассчитывают заполучить активы РФ, чтобы снять с себя бремя финансирования Украины.

«США могут помешать этому процессу, поскольку у них есть рычаги влияния, и стратегически они настроены на нормализацию отношений с нашей страной. Для Европы позиция по снятию санкций — это предмет торга во многом за свое экономическое благополучие. Они рассчитывают подороже „продать“ свое согласие на ослабление санкционного режима», — подчеркнул депутат.

Читайте также:

Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия

Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд

Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США