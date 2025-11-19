Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 03:00

Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Украина и Франция подписали декларацию о приобретении Киевом французской военной техники — 100 истребителей Rafale и комплексов ПВО SAMP/T. Зеленский назвал соглашение «историческим». По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, для Киева в этой сделке очень много подводных камней. Как поставки французского оружия повлияют на боеспособность ВСУ и почему вместо французских истребителей Украина может получить «пшик» — в материале NEWS.ru.

Что известно о соглашении Зеленского и Макрона

Церемония подписания декларации прошла на авиабазе Велизи-Вилакубле в окрестностях Парижа в понедельник, 17 ноября. Соглашение включает поставку Киеву 100 истребителей Rafale, комплексов ПВО и беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что договор рассчитан на 10 лет. При этом в перспективе Украина сможет закупить не только БПЛА и самолеты, но и новые образцы французской военной техники — в частности, следующее поколение зенитного ракетного комплекса SAMP/T и радиолокационных систем.

«Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что она сможет быть первой, развернутой на Украине», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал соглашение «историческим» для укрепления авиации ВСУ. В Елисейском дворце в свою очередь отметили, что цель его визита в Пятую республику — «поставить французское совершенство вооружений на службу обороне Украины».

Какие самолеты обещают Украине

Многоцелевые истребители Rafale были разработаны французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов и приняты на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Rafale могут похвастаться двухдвигательной силовой установкой и 11 различными модификациями, включая одноместные и двухместные варианты. Машины способны нести дальнобойные крылатые ракеты SCALP / Storm Shadow, которые уже есть у Украины, а также ракеты класса «воздух — воздух» Meteor.

Storm Shadow Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция — основной эксплуатант Rafale, но истребители также стоят на вооружении Египта, Индии, Катара, Греции, Хорватии, Индонезии, ОАЭ и Сербии. По данным канала BFMTV, стоимость каждой единицы этой техники составляет €70–80 млн. Таким образом, поставки 100 самолетов обойдутся в €7–8 млрд.

Почему Киев может не увидеть обещанного

Количество истребителей, которые могут быть переданы Украине, вызывает большие вопросы. «100 самолетов Rafale — это огромное количество», — признал Макрон в интервью телеканалу LCI TV, подчеркнув, что «именно это необходимо для восстановления украинской армии».

На вооружении ВВС Франции сейчас стоит всего 137 таких машин. Заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с NEWS.ru отметил, что поставка большого числа самолетов станет серьезным ударом по боеспособности французов. Для начала производителю придется наладить их массовый выпуск, однако у Франции пока нет необходимых для этого ресурсов.

«Все в Европе крайне стеснены и в финансовых средствах, и в производительных силах, и в самом производстве — это станки, цеха. У них все ограничено — как во Франции, так и в Англии c Германией», — указал Попов.

Самолеты для Украины пока просто негде производить. Dassault Aviation работает на грани возможностей: в 2025 году планируется выпустить 25 единиц Rafale (13 — для Франции, остальные — на экспорт). Ее текущий портфель заказов составляет 233 единицы, то есть мощности компании загружены на 10 лет вперед. Правда, в октябре она заявила, что планирует увеличить темпы производства истребителей семейства Rafale до четырех единиц в месяц.

Но в Париже, похоже, не очень в это верят, поскольку подчеркивают, что соглашение с Украиной — рамочное, а не твердый контракт.

Истребитель Rafale Истребитель Rafale Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

Летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, полагает, что соглашение между Францией и Украиной может оказаться «пшиком».

«Действия Макрона в этой ситуации напоминают очередной фейк. Он же не сказал, в каком году отдаст технику. Даже если хотя бы что-то Париж сможет передать Киеву, хотя бы 5% от оговоренного числа истребителей, то это просто очередной пиар-ход французского президента: когда нечего отдавать, он отдает хоть что-то», — отметил Красноперов в беседе с NEWS.ru.

Сколько Париж хочет денег за свои истребители

Минимальная стоимость одного Rafale F4 в базовой комплектации составляет $85 млн, в улучшенной она возрастает до $124 млн. Однако, как показал скандал с поставкой истребителей в Индию, эта цифра сильно занижена. Полная стоимость контракта на поставку для нужд ВМС Индии 26 французских истребителей, заключенного в мае 2025 года, составила $7,5 млрд. Таким образом, цена одного Rafale с вооружением и обслуживанием для Индии превысила $288 млн, что делает его самым дорогим боевым самолетом в мире. То есть 100 истребителей для Украины обойдутся почти в $29 млрд.

О том, как будут финансироваться закупки истребителей для Украины, пока не сообщалось. Однако журнал The Economist в конце октября подсчитал, что, если европейские партнеры Киева не найдут возможности сохранить его финансирование, деньги у Украины закончатся уже к февралю 2026 года — в таких условиях о многомиллиардных тратах на оружие не может быть и речи.

Почему на французских истребителях некому летать

Еще одна проблема — нехватка у Украины пилотов, которые могли бы управлять Rafale. Даже если все западные страны решатся отправить туда своих специалистов, их численность не превысит и 10 человек, уверен собеседник.

«Может быть, на 5–7 самолетов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях. Как только они дадут больше десятка человек, у них возникнут проблемы — нужно будет готовить свои ресурсы, а это станет предвестником мирового конфликта, по крайней мере, на западном театре военных действий. Здесь мы можем показать зубы, и тогда им всем не повезет», — пояснил летчик.

Истребитель Rafale Истребитель Rafale Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подготовка украинских специалистов во Франции также не решит эту проблему, поскольку займет около двух лет. Этого времени у Украины точно нет, подчеркнул Попов.

Красноперов напомнил и о языковом барьере, который будет непреодолим для украинских военных.

«Кто у украинцев будет летать? Своих летчиков в таких количествах у них нет — мы их уничтожаем. Кроме того, тут все на французском — очень сложно управлять самолетом, если ты не знаешь языка. Возможно, из наемников кто-то согласится, но для ВС РФ это живая мишень — мы сбиваем все, что появляется в небе над Украиной, так как полностью контролируем ее воздушное пространство», — заключил эксперт.

Украина
Франция
оружие
истребители
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Софья Якимова
С. Якимова
