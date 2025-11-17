Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:59

Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей

LCI: Зеленский заявил о закупке 100 истребителей Rafale у Франции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale, передает французский телеканал LCI. По его информации, соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с президентом Эммануэлем Макроном на авиабаза Велизи-Вилакубле.

Украина только что разместила исторический заказ на 100 Rafale, чтобы оснастить свою армию, — говорится в материале.

Ранее американские СМИ писали, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж стороны могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов. Кроме того, отмечали журналисты, стороны могут заключить «стратегическое авиационное соглашение» сроком на 10 лет. Оно будет предусматривать поставки истребителей Rafale.

До этого появилась информация, что Германия по-прежнему не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева и давление союзников. По мнению аналитиков, отказ от поставок вооружений можно считать продуманным политическим решением: поддержать оборонный потенциал Украины, не поставляя ей свое вооружение напрямую.

