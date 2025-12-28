Новый год — 2026
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о разрушении дороги в Ленобласти

Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей Волховского района Ленобласти на разрушенную дорогу к селу Паша и деревне Рыбежно, сообщила пресс-служба ведомства. По словам местных, проезжая часть полностью лишилась асфальта и становится непроходимой после дождей.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Ленинградской области, — сказано в сообщении.

Большегрузы, как указано в обращении к Бастрыкину, разбили покрытие до основания. Из-за размытого грунта жители малых населенных пунктов оказываются отрезаны от больниц, школ и аптек.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства рабочего на строительном объекте в Москве. По версии следствия, конфликт между мигрантами, закончившийся поножовщиной, произошел из-за зарплаты.

До этого глава СК поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Группа мужчин избивала граждан в центре столицы. Следователи провели проверку по статье о хулиганстве.

Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
