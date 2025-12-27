Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 07:34

Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений на прохожих в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что группа мужчин избивала граждан в центре столицы. По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о хулиганстве.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, — говорится в заявлении.

Ранее в Приморском крае житель Большого Камня избил двух девушек на парковке. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинает потерпевших ногами. При этом полиция пока не получала телефонограмм из медицинских учреждений по данному факту.

До этого в Благовещенске молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки. Он сделал замечание мужчине, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме.

