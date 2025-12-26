Житель Благовещенска лишился глаза из-за спора о музыке Мужчина в Благовещенске ослеп на один глаз после драки из-за громкой музыки

Молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки в Благовещенске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Он сделал замечание мужчине по фамилии Грубый, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме.

В результате удара пострадавший получил тяжелую контузию глазного яблока, разрыв склеры и выпадение внутренних оболочек, полностью ослепнув на левый глаз. В суде Грубый частично признал вину, утверждая об отсутствии умысла, и был приговорен к полутора годам лишения свободы общего режима.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании подозреваемого в грабеже на Васильевском острове. По данным ведомства, в квартире на улице Беринга гость избил хозяина табуретом, похитил его телефон и скрылся. В отношении нападавшего возбуждено административное дело за нанесение побоев.

Кроме того, в Москве задержали 48-летнего мужчину, ударившего пассажира в вагоне метро. Конфликт возник из-за громких разговоров 19-летнего студента, который сразу после инцидента обратился в полицию и получил медицинское заключение о легком вреде здоровью, связанном с травмой носа.