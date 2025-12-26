Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:28

Житель Благовещенска лишился глаза из-за спора о музыке

Мужчина в Благовещенске ослеп на один глаз после драки из-за громкой музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки в Благовещенске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Он сделал замечание мужчине по фамилии Грубый, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме.

В результате удара пострадавший получил тяжелую контузию глазного яблока, разрыв склеры и выпадение внутренних оболочек, полностью ослепнув на левый глаз. В суде Грубый частично признал вину, утверждая об отсутствии умысла, и был приговорен к полутора годам лишения свободы общего режима.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании подозреваемого в грабеже на Васильевском острове. По данным ведомства, в квартире на улице Беринга гость избил хозяина табуретом, похитил его телефон и скрылся. В отношении нападавшего возбуждено административное дело за нанесение побоев.

Кроме того, в Москве задержали 48-летнего мужчину, ударившего пассажира в вагоне метро. Конфликт возник из-за громких разговоров 19-летнего студента, который сразу после инцидента обратился в полицию и получил медицинское заключение о легком вреде здоровью, связанном с травмой носа.

Благовещенск
драки
музыка
глаза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с необычными шкурами
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.