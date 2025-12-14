Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил

В Петербурге задержали мужчину, который ограбил знакомого после драки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в ходе квартирной драки на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в одном из домов на улице Беринга.

13 декабря около 10 часов вечера в полицию Василеостровского района поступило сообщение о квартирной драке. <...> Прибывшим на место нарядом установлено, что в квартире подрались 60-летний хозяин и его 49-летний гость, — говорится в сообщении.

Огрев хозяина квартиры табуретом, гость забрал его телефон и скрылся. Но далеко убежать ему не удалось — правоохранители задержали дебошира в доме на улице Шевченко. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о побоях.

Как оказалось, петербуржец уже был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяина квартиры после произошедшего госпитализировали.

Ранее в московском метро задержали пьяного мужчину, напавшего на пассажиров с осколком бутылки. Инцидент произошел в поезде, который ехал по Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Текстильщиков». Трое пассажиров пытались разбудить спящего мужчину. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку.

Cанкт-Петербург
драки
ограбления
происшествия
уголовные дела
