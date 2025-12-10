Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров

Столичная полиция задержала мужчину за нападение на пассажиров метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском метро задержали напавшего на пассажиров с осколком бутылки пьяного мужчину, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в поезде, который ехал по Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Текстильщиков»: трое пассажиров пытались разбудить спящего.

Между гражданами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести осколком удар одному из оппонентов. Очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который передал информацию в полицию, — написала Волк.

По данным следствия, мужчину уже судили и задерживали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, а также составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Фигурант доставлен в отдел полиции. Меры пресечения будут определены в соответствии с законом.

Ранее в Волгограде пьяный 22-летний житель угнал автомобиль скорой помощи и спровоцировал погоню. Полиция для остановки машины применила оружие: сначала были предупредительные выстрелы, а затем стрельба по колесам. После задержания выяснилось, что водитель был пьян.

