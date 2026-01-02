Новый год — 2026
02 января 2026 в 18:42

В Японии мужчина обнажился перед императором

В Японии мужчина разделся у дворца во время приветствия императора

В Японии 20-летний мужчина разделся и попытался перелезть через ограду на дворцовой площади во время новогоднего обращения императора Нарухито, сообщает телеканал TBS. Мужчину быстро задержали сотрудники охраны и полиция.

По данным телеканала, молодой человек находился в первом ряду напротив дворца, где на застекленной террасе располагалась императорская семья. После завершения поздравительной речи он начал снимать с себя одежду и попытался перелезть через ограждение, отделяющее публику от дворца.

Отмечается, что при первом допросе задержанный говорил нечленораздельно. Его мотивы остаются неизвестными. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Японии задержали 22-летнюю секс-работницу, которая расчленила тело своего мертворожденного сына. По предварительным данным, мальчик родился мертвым в марте. С тех пор его останки хранились в морозильной камере. Женщина призналась в содеянном и попыталась объяснить свои действия: она расчленила и спрятала тело, чтобы «держать его поближе».


