В Японии мужчина обнажился перед императором В Японии мужчина разделся у дворца во время приветствия императора

В Японии 20-летний мужчина разделся и попытался перелезть через ограду на дворцовой площади во время новогоднего обращения императора Нарухито, сообщает телеканал TBS. Мужчину быстро задержали сотрудники охраны и полиция.

По данным телеканала, молодой человек находился в первом ряду напротив дворца, где на застекленной террасе располагалась императорская семья. После завершения поздравительной речи он начал снимать с себя одежду и попытался перелезть через ограждение, отделяющее публику от дворца.

Отмечается, что при первом допросе задержанный говорил нечленораздельно. Его мотивы остаются неизвестными. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

