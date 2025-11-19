«Отмена» правительством Украины имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке Киева указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий», не может не насмешить, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в авторском материале, опубликованном на сайте «Комсомольской правды». Политик обратил внимание, что при этом Гоголя «пощадили».

Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже, — написал Мединский.

Ранее Мединский заявил, что события на Украине являются трагедией не только для жителей самой страны, но и для россиян. По его словам, маски уже сброшены, и следует признать новую реальность. Российская сторона недооценила эффективность «поистине геббельсовского накала украинской пропаганды», подчеркнул Мединский.