11 ноября 2025 в 07:50

Сенатор объяснил, почему советы Ниинисте насчет России не спасут Европу

Пушков: советы Ниинисте насчет переговоров с Россией уже не спасут Евросоюз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.

Ниинисте — политик мудрый и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. ЕС отказался от дипломатии, замкнулся на Украине и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль, — отметил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Алексей Пушков
Европа
советы
переговоры
Россия
Украина
