Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro MacRumors: iPhone 18 Pro получит новый Face ID и камеру с переменной диафрагмой

Главными новыми функциями iPhone 18 Pro станут сенсор распознавания лица Face ID, впервые размещенный под поверхностью экрана, и основная камера с переменной диафрагмой, сообщает MacRumors. Релиз флагманского продукта Apple ожидается в 2026 году.

Еще одной значимой инновацией станет функция просмотра веб-страниц по спутниковой связи, которая позволит пользоваться интернетом в отсутствие сотового покрытия. Аппаратную основу новинки составят процессор A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, и модем C1X/C2 собственной разработки Apple для контроля Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Как полагают журналисты, модель сохранит знакомый дизайн с цельнометаллическим корпусом и модулем тройной камеры на тыльной панели. Фронтальная камера, согласно данным, будет расположена в левом верхнем углу экрана. В палитре цветов корпуса ожидаются новые варианты: бордовый, коричневый и фиолетовый.

Ранее сообщалось, что цены на ряд моделей iPhone упали в России на 18–23%. В частности, средняя стоимость относительно нового iPhone 16 составила 88 тыс. рублей. Цена на iPhone 16 Pro снизилась на 18%, а на iPhone 14 — 23%.