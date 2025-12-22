Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:43

Цены на последние модели iPhone в России упали на 18–23%

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Цены на ряд моделей iPhone упали в России на 18–23%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные одной из площадок, где продают смартфоны. В частности, средняя стоимость относительно нового iPhone 16 составила 88 тыс. рублей.

Отмечается, что цена на iPhone 16 Pro снизилась на 18%, а на iPhone 14 — 23%. При этом больше всего подешевели старые модели смартфона: iPhone 12 Pro (на 29%), XR (на 31%), iPhone 12 (на 31%) и 11 (на 31%). В то же время Apple остается самым популярным телефоном по показателю продаж.

Ранее IT-эксперт и ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин заявил, что последний смартфон от Apple iPhone 17 Pro резко упал в цене в России из-за низкого спроса. По его мнению, гаджет неудобен в использовании.

До этого популярный блогер Маркес Браунли отметил, что лучшим смартфоном 2025 года стал iPhone 17. Свое мнение он объяснил тем, что компания Apple в этой модели наконец представила достойный базовый смартфон. Устройство получило экран с частотой 120 герц, увеличенный объем встроенной памяти — 256 гигабайт и улучшенную фронтальную камеру с более крупным сенсором.

