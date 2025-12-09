ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:10

Популярный блогер озвучил лучший смартфон 2025 года

Блогер Браунли назвал iPhone 17 лучшим смартфоном 2025 года

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Лучшим смартфоном 2025 года стал iPhone 17, заявил популярный блогер Маркес Браунли в новом ролике на своем YouTube-канале. Видеообзор с перечислением топовых телефонов уходящего года доступен подписчикам автора, аудитория которого превышает 20,6 млн человек.

Свой вердикт Маркес Браунли объяснил тем, что компания Apple в этой модели, наконец, представила достойный базовый смартфон. Он получил экран с частотой 120 герц, увеличенный объем встроенной памяти — 256 гигабайт и улучшенную фронтальную камеру с более крупным сенсором.

Ранее представители компании Google сообщили, что в смартфоны на базе Android внедрена функция маркировки неотложных телефонных вызовов. Звонящий теперь может отметить свой вызов специальным значком «срочно», который отображается на экране адресата.

Кроме того, заместитель заведующего кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, старший преподаватель Галина Платунина объяснила, что смартфон нуждается в замене, когда его ключевые потребительские свойства заметно снижаются. В качестве основных индикаторов она предложила контролировать быстродействие устройства и емкость его аккумулятора.

