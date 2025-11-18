Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:10

IT-эксперт объяснила, когда пора менять мобильный телефон

IT-эксперт Платунина: смартфон нужно менять после потери стартовых характеристик

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Смартфон необходимо менять после потери первоначальных характеристик, рассказала «ФедералПресс» заместитель заведующего кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, старший преподаватель Галина Платунина. Она посоветовала обратить внимание на скорость работы системы и объем аккумулятора.

Основная причина снижения скорости работы заключается в постоянном развитии мобильных платформ. Каждый год выходят более свежие версии операционных систем Android и iOS, каждая новая версия предъявляет повышенные требования к ресурсам устройств. Смартфоны прошлого поколения постепенно перестают справляться с возросшей нагрузкой, отсюда возникает ощущение замедления и неудобства, — рассказала Платунина.

Эксперт отметила, что литий-ионные аккумуляторы также имеют ограниченный цикл перезаряда — со временем они начинают работать хуже. По ее словам, скорость разрядки батареи также сильно влияет на комфорт пользователя.

Ранее IT-эксперт Игорь Бедеров рассказал, что из-за использования неродного зарядного устройства мобильный телефон может взорваться или сломаться. Он объяснил, что в микросхеме гаджетов присутствуют ограничения.

