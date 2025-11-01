IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку

Из-за использования неродного зарядного устройства мобильный телефон может взорваться или сломаться, рассказал RT основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. Он объяснил, что в микросхеме гаджетов присутствуют ограничения.

Неродное зарядное устройство не настроено на те ограничения, которые присутствуют в микросхеме родного гаджета. То, что вы здесь можете получить, — это излишнее количество энергии, соответственно, перегорание гаджета, сгорание отдельных микросхем и таким образом вывод из строя, — рассказал Бедеров.

Эксперт также предупредил о кабелях, которые могут содержать элементы хакерских устройств. По его словам, таким образом злоумышленники смогут удаленно подключиться к устройству и взломать его.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что пользователям смартфонов следует избегать полного разряда аккумулятора для продления срока его службы. По его словам, оптимальным для литий-ионных батарей, которые установлены в современных гаджетах, является запас энергии в диапазоне от 20% до 80%.