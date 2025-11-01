Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:14

IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку

IT-эксперт Бедеров: телефон может взорваться из-за неродной зарядки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за использования неродного зарядного устройства мобильный телефон может взорваться или сломаться, рассказал RT основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. Он объяснил, что в микросхеме гаджетов присутствуют ограничения.

Неродное зарядное устройство не настроено на те ограничения, которые присутствуют в микросхеме родного гаджета. То, что вы здесь можете получить, — это излишнее количество энергии, соответственно, перегорание гаджета, сгорание отдельных микросхем и таким образом вывод из строя, — рассказал Бедеров.

Эксперт также предупредил о кабелях, которые могут содержать элементы хакерских устройств. По его словам, таким образом злоумышленники смогут удаленно подключиться к устройству и взломать его.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что пользователям смартфонов следует избегать полного разряда аккумулятора для продления срока его службы. По его словам, оптимальным для литий-ионных батарей, которые установлены в современных гаджетах, является запас энергии в диапазоне от 20% до 80%.

технологии
зарядки
гаджеты
телефоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.