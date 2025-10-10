Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:13

Юноша пользовался телефоном во время зарядки и получил удар током

В Якутске юноша умер от удара током во время использования телефона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Якутске юноша умер из-за удара током, сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале. Подросток поставил телефон заряжаться и продолжил им пользоваться.

Найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мать обнаружила сына с термическим ожогом в области груди. Она вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти юношу. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий. Инцидент произошел 8 октября на территории строительного объекта на Школьной улице в Шушарах. По данным источника, мужчина получил смертельный удар током после того, как прикоснулся к грузовику, зацепившемуся кузовом за линию электропередачи.

До этого в Забайкалье умер от удара током 14-летний мальчик. Зацепер залез на крышу поезда на станции Бада, задел контактную сеть, находящуюся под высоким напряжением, и скончался на месте. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Россия
Якутск
дети
телефоны
зарядки
