Аналитики раскрыли, что будет при зарядке телефона в общественном месте

Аналитики раскрыли, что будет при зарядке телефона в общественном месте Аналитик Муртазин: зарядка телефона в общественном месте может грозить утечкой

Использование общественных зарядных станций может представлять серьезную угрозу для безопасности мобильных устройств, рассказал РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Неправильное подключение к таким станциям способно привести к утечке конфиденциальной информации или заражению смартфона вредоносными программами.

Особую осторожность следует проявлять при зарядке в аэропортах, торговых центрах и на вокзалах. Основной риск возникает в момент выбора типа подключения устройства. При соединении с зарядной станцией смартфон обычно предлагает опции «только зарядка» или «доступ к данным».

Если, подключая телефон в незнакомом месте, вы даете такое разрешение, устройство фактически может получить вредоносное приложение, или данные с него могут считать, — отметил Муртазин.

Неверный выбор может предоставить злоумышленникам доступ к личной информации, включая фотографии и банковские приложения. Эксперты подчеркивают, что безопасным является исключительно режим «только зарядка», который сохраняет полный контроль над устройством.

Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал, что из-за использования неродного зарядного устройства мобильный телефон может взорваться или сломаться. Он объяснил, что в микросхеме гаджетов присутствуют ограничения.