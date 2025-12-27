Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 03:30

Европейские лидеры боятся исхода встречи Трампа и Зеленского

CNN: европейцы боятся непредсказуемого поведения Трампа на встрече с Зеленским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские политики обеспокоены непредсказуемостью возможных переговоров между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации телеканала CNN, в странах ЕС надеются на позитивный исход, но признают высокие риски такой встречи.

Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем, — говорится в материале.

Панические настроения в Евросоюзе кратко объяснил один из представителей НАТО. По его словам, с Трампом всегда приходится рисковать.

При этом лидеры Европейского союза не планируют принимать в переговорах непосредственное участие. Одна из причин – нежелание представителей Белого дома видеть союзников Киева на этой встрече в Вашингтоне.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников».

