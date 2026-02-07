«Плохая новость»: на Западе испугались союза России и Китая Steigan: союз России и Китая стал приговором для Запада

Недавний диалог президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стал тревожным сигналом для Запада, написал норвежский портал Steigan. Страны договорились углубить стратегическую координацию, что кардинально меняет расклад сил. Это означает крах надежд западных лидеров на раскол Москвы и Пекина, говорится в статье.

Итогом переговоров стало соглашение об усилении совместных действий на мировой арене, включая украинский вопрос. Это прямой ответ на попытки Запада создать разногласия между двумя державами, считают журналисты. Эксперты расценивают достигнутые договоренности как масштабный прорыв, закрепляющий формирование единого фронта. Москва и Пекин будут координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях, взаимно используя сильных сторон друг друга.

Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. <…> Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине, — констатирует издание.

Ранее стало известно, что возобновление диалога между военными ведомствами России и Соединенных Штатов свидетельствует о стремлении американского президента Дональда Трампа наладить связь Вашингтона с Москвой. По мнению контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери, то же касается и Пекина.