07 февраля 2026 в 16:16

В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сети появились кадры из общежития в Уфе, куда ворвался мужчина с ножом. Инцидент произошел утром 7 февраля. Видео публикует НТВ.

На кадрах видна кровь и битое стекло на полу. Некоторые стеклянные двери выбиты.

Согласно последним сообщениям, число пострадавших в результате нападения в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе возросло до шести человек, среди которых оказался ребенок. Как стало известно, трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения города. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

Также в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.

