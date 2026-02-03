Появились кадры допроса устроившего стрельбу в гимназии подростка Напавший на уфимскую школу подросток заявил, что никому не хотел причинить вреда

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда, он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали, передает пресс-служба МВД Башкирии. ТАСС публикует видео допроса. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга юноши, напавшего на учителя. По его словам, подросток из полной семьи, кроме него, родители воспитывают еще двух детей.

Также в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.

По мнению юриста Ильи Русяева, родителей уфимского девятиклассника, напавшего на местную гимназию № 16, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. По его словам, максимальный размер взыскания в данном случае может составить 2 тыс. рублей.