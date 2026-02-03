Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:49

Появились кадры допроса устроившего стрельбу в гимназии подростка

Напавший на уфимскую школу подросток заявил, что никому не хотел причинить вреда

Гимназия №16 в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата Гимназия №16 в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата Фото: Рамиля Салихова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда, он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали, передает пресс-служба МВД Башкирии. ТАСС публикует видео допроса. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство гимназии в Уфе уволят при подтверждении факта буллинга юноши, напавшего на учителя. По его словам, подросток из полной семьи, кроме него, родители воспитывают еще двух детей.

Также в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.

По мнению юриста Ильи Русяева, родителей уфимского девятиклассника, напавшего на местную гимназию № 16, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. По его словам, максимальный размер взыскания в данном случае может составить 2 тыс. рублей.

Уфа
нападения
гимназии
допросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Устроившую резню в школе под Красноярском девочку задержали
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.