Врачи спасли россиянина с трехсантиметровым куском стекла в пищеводе В Уфе врачи спасли мужчину с куском стекла от бутылки

В Уфе врачи спасли мужчину, который случайно проглотил кусок стекла длиной в три сантиметра, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Во время операции осколок аккуратно достали без разрезов, здоровью пациента ничего не угрожает.

Как отметил канал, мужчина пил из бутылки и внезапно проглотил осколок. Через несколько минут у него начались рвота с кровью и боли в груди.

