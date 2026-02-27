Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи спасли россиянина с трехсантиметровым куском стекла в пищеводе

В Уфе врачи спасли мужчину с куском стекла от бутылки

В Уфе врачи спасли мужчину, который случайно проглотил кусок стекла длиной в три сантиметра, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Во время операции осколок аккуратно достали без разрезов, здоровью пациента ничего не угрожает.

Как отметил канал, мужчина пил из бутылки и внезапно проглотил осколок. Через несколько минут у него начались рвота с кровью и боли в груди.

Ранее сообщалось, что московские врачи из Морозовской детской городской клинической больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку. Ребенка доставили в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи провели лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии.

До этого хирурги во Владивостоке удалили 18-летнему пациенту гигантскую опухоль надпочечника весом около килограмма, размером сопоставимую с гандбольным мячом. Молодой человек, проживающий в Китае, вернулся на родину после того, как во время осеннего медицинского осмотра в Поднебесной у него заподозрили серьезную патологию.

