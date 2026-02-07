Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:09

В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады

Ирина Роднина: открытие Олимпиады создало ощущение праздника

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии создала «ощущение праздника спорта», заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила оригинальный подход организаторов, включавший две чаши олимпийского огня и раздельный парад спортсменов, передает «Чемпионат».

Было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять, — сказала Роднина.

Депутат добавила, что организаторы очень по-доброму отнеслись и к местам проведения, и к самим спортсменам, для которых участие в открытии — важное, но мучительное перед стартом событие. Роднина, участвовавшая в открытии двух из трех своих Олимпиад, оценила такой подход.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступления российских спортсменов на Олимпиаде нужно смотреть. Он отметил, что будет следить за соревнованиями, а также за церемониями открытия и закрытия Игр.

Кроме того, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр российские болельщики принесли на трибуны флаг страны, несмотря на запрет. Полотно с названием команды Pohvistnevo Ski Team спокойно прошло контроль и было запечатлено на стадионе «Сан-Сиро». Служба безопасности не предъявила никаких претензий.

Ирина Роднина
Олимпиада
церемонии
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.