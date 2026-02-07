В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии создала «ощущение праздника спорта», заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила оригинальный подход организаторов, включавший две чаши олимпийского огня и раздельный парад спортсменов, передает «Чемпионат».

Было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять, — сказала Роднина.

Депутат добавила, что организаторы очень по-доброму отнеслись и к местам проведения, и к самим спортсменам, для которых участие в открытии — важное, но мучительное перед стартом событие. Роднина, участвовавшая в открытии двух из трех своих Олимпиад, оценила такой подход.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступления российских спортсменов на Олимпиаде нужно смотреть. Он отметил, что будет следить за соревнованиями, а также за церемониями открытия и закрытия Игр.

Кроме того, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр российские болельщики принесли на трибуны флаг страны, несмотря на запрет. Полотно с названием команды Pohvistnevo Ski Team спокойно прошло контроль и было запечатлено на стадионе «Сан-Сиро». Служба безопасности не предъявила никаких претензий.