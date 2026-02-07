Российский флаг на открытии Олимпиады-2026 попал на фото

На церемонии открытия зимних Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо болельщики на трибуны принесли российский флаг. Фотографии опубликовал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.

Это произошло, несмотря на официальный запрет демонстрации национальной символики России на олимпийских объектах. Флаг был замечен на трибунах легендарного стадиона «Сан-Сиро» еще до начала шоу.

Болельщики беспрепятственно пронесли его через контроль, прошли по нижнему ярусу и фотографировались на глазах у службы безопасности. Никаких претензий стюарды им не предъявляли. На флаге было нанесено название «Pohvistnevo Ski Team» — спортивной команды из Самарской области.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр впервые в истории проходила одновременно на четырех площадках — в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Такой распределенный формат связан с большими расстояниями между кластерами Игр. Основное действие разворачивалось на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там зрителям представили спектакль, посвященный итальянской культуре.