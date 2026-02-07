«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена Признанный погибшим по ДНК-тесту боец ВСУ вернулся домой живым после обмена

Украинский военнослужащий, которого официально признали погибшим в 2023 году на основании ДНК-экспертизы, вернулся домой живым после обмена пленными, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Им оказался Назар Далецкий из Львовской области.

Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными, — отметил собеседник агентства.

По информации источника, Далецкий находился в плену с 2022 года. Ранее российские Telegram-каналы публиковали видео его допросов. Источник также указывает, что сотрудник украинского ГУР вычеркивал его из списков на обмен.

Ранее жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, описывая тяжелые условия содержания. Пожилая женщина, освобожденная в результате обмена, рассказала, что пленных не снабжали необходимыми медикаментами.

Обмен пленными состоялся 5 февраля. В Министерстве обороны России сообщили о возвращении на родину 157 российских военнослужащих. Помимо этого, домой вернулись трое мирных жителей Курской области, незаконно удерживавшихся на Украине. Первоначально, уточнили в ведомстве, освобожденных направили на территорию Белоруссии.