07 февраля 2026 в 15:13

Пожар унес жизни двух человек в российском регионе

Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в помещении многоквартирного дома в Самаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина. Само возгорание ликвидировано.

В 06:40 (05:40 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. о. Самара, Самарский район, ул. Некрасовская, 20. В 06:28 мск пожар был ликвидирован на площади 0,5 кв. м. В результате погибли 2 человека (мужчина и женщина), — сообщили в МЧС.

На месте работали 48 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники. Причины трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл и о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

До этого четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание случилось в жилом доме в Гороховском переулке.

Самара
МЧС
пожары
происшествия
смерти
