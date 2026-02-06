Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Возгорание произошло в жилом доме в Гороховском переулке.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже. В помещении загорелись мебель и личные вещи жильцов. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание и провели проверку помещений.

Спасатели эвакуировали всех жильцов из подъезда, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, также пострадала молодая женщина.

Ранее пожар вспыхнул на автомобильной заправочной станции в центре Москвы. Возгорание началось в районе Хамовники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок.

