06 февраля 2026 в 10:55

Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Возгорание произошло в жилом доме в Гороховском переулке.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже. В помещении загорелись мебель и личные вещи жильцов. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание и провели проверку помещений.

Спасатели эвакуировали всех жильцов из подъезда, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, также пострадала молодая женщина.

Ранее пожар вспыхнул на автомобильной заправочной станции в центре Москвы. Возгорание началось в районе Хамовники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок.

До этого сообщалось, что в Прокопьевске похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне. Прощание состоялось в школе № 68, где часть ребят учились в 10-м классе, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками. На церемонии дежурили полицейские и медики, помощь которых понадобилась родственникам погибших.

пожары
пострадавшие
дети
возгорания
эвакуации
происшествия
пожарные
Москва
