Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей

Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки Минобороны РФ. По его словам, ситуация в городе кардинально изменилась по сравнению с 2025 годом.

Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехали, — сказал Алаудинов.

Ранее стало известно, что власти Сумской области активизируют работу по вывозу мирного населения, сообщили в российских силовых структурах. Зона обязательной эвакуации увеличивается и постепенно подбирается к самому городу Сумы.

До этого под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза проинформировал, что речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.