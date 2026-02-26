Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 03:06

Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей

Алаудинов: большая часть мирных жителей покинула Сумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большая часть мирных жителей покинула Сумы, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки Минобороны РФ. По его словам, ситуация в городе кардинально изменилась по сравнению с 2025 годом.

Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехали, — сказал Алаудинов.

Ранее стало известно, что власти Сумской области активизируют работу по вывозу мирного населения, сообщили в российских силовых структурах. Зона обязательной эвакуации увеличивается и постепенно подбирается к самому городу Сумы.

До этого под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза проинформировал, что речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.

