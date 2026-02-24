Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 08:00

Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам

ТАСС: власти Сумской области расширяют работу по эвакуации населения

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global look press
Власти Сумской области активизируют работу по вывозу мирного населения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Зона обязательной эвакуации увеличивается и постепенно подбирается к самому городу Сумы.

Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения. Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, — сказал собеседник агентства.

По данным источников, в прифронтовых населенных пунктах региона мирных жителей практически не осталось. Киевские власти пытаются вывезти максимальное количество людей из Сум, чтобы освободить жилье для размещения украинских военнослужащих.

Принудительная эвакуация сталкивается с сопротивлением местных жителей. Еще в конце декабря глава обладминистрации сообщал, что около четырех тысяч человек отказываются покидать свои дома. В МВД Украины признают, что люди не хотят уезжать, несмотря на официальные заявления о необходимости обеспечить их безопасность.

Ранее сообщалось, что под удар российских сил в Сумской области попала так называемая шведская бригада ВСУ. Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Сальза проинформировал, что речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, которая получила свое название из-за того, что личный состав проходил подготовку на натовских полигонах, а на вооружении бригады стоит бронетехника из Швеции. Подразделение участвовало в нападении на Курскую область.

