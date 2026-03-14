Брошенное авто во дворе: как убрать «недвижимое» имущество законно

Как избавиться от автохлама во дворе — кто поможет жителям убрать «подснежник»

Каждую весну жители многоквартирных домов сталкиваются с одной и той же картиной: на парковке под окнами стоит чей-то ржавый автомобиль, который не двигался с места уже несколько месяцев, а то и лет. Такие машины в народе ласково называют «подснежниками» — они, как цветы, «расцветают» после таяния снега и напоминают о себе с новой силой. Вопрос о том, как избавиться от автохлама во дворе, ежегодно волнует тысячи россиян.

Угроза или просто неудобство?

Брошенный автомобиль — не просто раздражающая деталь пейзажа. Такая машина несет реальные риски:

пожарная опасность: остатки топлива, масла и ветхая проводка могут стать источником возгорания, особенно в жаркое время;

санитарная угроза: в ржавом кузове скапливается мусор, заводятся грызуны и насекомые;

перекрытие проезда: «подснежник» нередко мешает проезду спецтехники — скорой, пожарным, снегоуборочным машинам;

психологический дискомфорт: захламленный двор снижает качество жизни и стоимость жилья в доме.

Куда обращаться: пошагово

Итак, вы решили действовать. Сначала сфотографируйте машину, зафиксируйте госномер, марку и примерный срок стоянки — эти данные понадобятся во всех инстанциях. Дальше — по списку:

Управляющая компания (УК). Первый и самый простой шаг: оставьте заявку в своей УК. Управляющая организация вправе самостоятельно направить запрос в администрацию города и инициировать процедуру признания авто бесхозным. ГИБДД. Если машина стоит на проезжей части или мешает движению — это уже повод обратиться напрямую в автоинспекцию. Инспекторы установят владельца по базе данных и направят ему уведомление. Районная администрация. Ключевое звено всей цепочки. Именно администрация создает специальную комиссию, которая выезжает на место, составляет акт осмотра и размещает на машине уведомление с требованием убрать ее или сдать в утиль. Подать обращение можно лично, заказным письмом или через сайт муниципалитета — либо через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Суд. Если владелец найден, но игнорирует требования, или если хозяин машины так и не установлен — администрация обращается в суд. По решению суда автомобиль признается бесхозным и эвакуируется на спецстоянку, где хранится три месяца, после чего может быть утилизирован.

Брошенное авто во дворе: как убрать «недвижимое» имущество законно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Не навреди: права владельца

Самостоятельно трогать, перемещать или вскрывать чужую машину категорически нельзя, даже если она явно брошена. Статья 166 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Пока машина не признана бесхозной через суд, у нее есть законный владелец, и его права охраняются. Именно поэтому весь путь — от заявления до эвакуации — идет через официальные инстанции: это защищает и жителей двора, и самого владельца от произвола.

Вопрос о том, как избавиться от автохлама во дворе, решаем — просто нужно действовать последовательно и не брать закон в собственные руки. Чистый двор — это право каждого жильца, и закон на вашей стороне.

