Что делать, если затопили соседи: пошаговая инструкция

Неисправность стиральной машины, повреждение труб или батарей, не закрытый по невнимательности кран — это лишь некоторые причины затопления жилья в многоэтажном доме. Что делать при потопе в квартире? Чтобы совладать со стрессом и минимизировать ущерб, стоит иметь под рукой пошаговую инструкцию.

Что делать при потопе в квартире: первые шаги

Вы только что заметили протечку? Первое и главное — не паникуйте, иначе упустите драгоценное время. Для начала полностью обесточьте помещение. Просто выключить стиральную машинку из розетки недостаточно — нужно отключить электричество на общем щитке, чтобы избежать короткого замыкания.

Следующий шаг — быстро закрыть вентили на стояках водоснабжения. Если точно известно, откуда течет (например от соседей сверху), поднимитесь к ним и попросите перекрыть воду. При поломке стиральной машины это сразу остановит дальнейшее затопление.

Не открывают дверь? Тогда звоните в аварийную диспетчерскую. Телефон обычно висит на стенде в подъезде или указан в квитанции за ЖКУ (ищите раздел «Дополнительные номера»). После вызова приедет сантехник и перекроет подачу воды на стояк или сразу на весь подъезд.

Что еще успеть? Обязательно сделайте фото и видео всех повреждений. Для подстраховки позовите соседей из квартир напротив — они станут свидетелями. Если дойдет до суда, их показания будут вашим преимуществом.

Что делать в случае потопа: составляем акт о заливе квартиры

Вода остановлена? Двигаемся дальше. Теперь нужно оформить акт о заливе. Этим обычно занимаются сотрудники управляющей компании — они обязаны приехать после вашего звонка в аварийку. Осматривают не только вашу квартиру, но и жилье виновника.

Если работники ЖЭКа не явились, составьте документ самостоятельно, в произвольной письменной форме. В нем обязательно укажите:

дату;

ФИО хозяев обеих квартир;

из-за чего случился потоп;

подробный перечень ущерба;

подписи пострадавшего, виновного, свидетелей или представителей УК.

Сосед сверху отказывается подписывать? Не беда — сделайте в акте пометку об этом, документ все равно имеет силу.

Акт составляется в двух экземплярах: один остается у вас, второй отправляется на юридический адрес управляющей компании (если ее сотрудники не приехали). Запомните: этот документ обязателен, даже когда сосед согласен все оплатить. Он защитит вас, если виновник передумает. На составление акта у вас есть ровно 12 часов.

Кто виновен в заливе квартиры

Важный момент: не всегда виноват сосед сверху. Он возмещает ущерб, если потоп случился:

из-за дырявых труб в его квартире;

засора в ванне;

сломавшейся техники (стиралка, посудомойка);

незакрытого крана.

Иногда отвечают третьи лица, например строительная бригада, которая некачественно сделала ремонт. Но их вину придется доказывать. Если квартира сдается, то ответственный прописан в договоре аренды — это может быть и хозяин, и жилец.

А если течет крыша или сломались общие стояки водоснабжения (до запорного крана), всю ответственность несет управляющая компания.

В любом случае платит тот, кто виноват. В сумму возмещения входят: ремонт, новая мебель, услуги оценщика и юриста, а также моральный вред.

Что делать после потопа: оценка и компенсация ущерба

Если ваша квартира застрахована, сразу звоните страховщику. Убедитесь, что случай покрывается полисом, — тогда страховая сама будет разбираться с выплатой.

Лучший вариант — договориться мирно. Попробуйте с соседом решить все полюбовно. Хорошо, если сохранились чеки на мебель и стройматериалы: они помогут определить сумму. Если чеков нет, но стороны согласны, можно обойтись без посторонних. Просто составьте письменное соглашение, где пропишите:

сумму, сроки и порядок выплаты;

что будет, если кто-то нарушит договор.

Документ лучше заверить у нотариуса.

А если соседи не признают вину? Тогда нужен независимый оценщик. Таких компаний много, но выбирайте только из реестра СРО, чтобы не попасть на мошенников. Эксперт приедет, осмотрит все и рассчитает размер ущерба. Звать виновника на осмотр необязательно, но вы обязаны его уведомить (например телеграммой). Имейте в виду: если сосед не согласен с вашим оценщиком, он вправе заказать свою экспертизу.

Заключение оценщика приложите к досудебной претензии. Ее пишут в свободной форме, указав:

ФИО и контакты обеих сторон;

подробности происшествия;

ваши требования и чем грозит их невыполнение;

акт о заливе;

фото и видео потопа;

результаты оценки.

Если и после этого сосед отказывается платить, идите в суд. Подготовьте иск, куда включите:

документы на право собственности;

акт о затоплении;

заключение оценщика;

подтверждение, что вы уведомляли виновника об экспертизе;

квитанцию об уплате госпошлины;

копию иска для ответчика.

Все эти бумаги — копии, оригиналы — пригодятся только на заседании.

Подавайте иск по месту жительства виновной стороны. Если сумма ущерба меньше 50 тысяч рублей — к мировому судье. Если больше — в районный суд.

При наличии всех документов и доказательств суд почти наверняка будет на вашей стороне. Но если ответчик все равно упирается, получите исполнительный лист и отнесите его приставам — теперь они заставят соседа платить.

Итак, мы разобрали, что предпринять, если затопили соседи. Риск потопа есть всегда, причем вы можете оказаться как жертвой, так и виновником. Чтобы снизить вероятность ЧП, регулярно осматривайте трубы, канализацию и отопление, а еще лучше — застрахуйте жилье.

