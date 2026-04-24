Сосед до смерти забил пенсионера из-за парковочного места возле подъезда

В Дзержинске сосед до смерти избил пенсионера из-за спора о парковочном месте у подъезда, передает Ni Mash. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как пишет канал, автомобиль мужчины долгое время стоял во дворе без движения, что, по словам родственника погибшего, раздражало соседа по имени Евгений. Тот регулярно конфликтовал с владельцем машины и даже переходил к действиям: спускал колеса, засыпал сахар в бензобак и угрожал. Пенсионер даже обращался в полицию.

В день трагедии мужчина вышел очистить автомобиль от снега. К нему подошел Евгений, между ними возникла перепалка, после чего тот ударил оппонента в грудь, повалил на землю и начал избивать ногами. Очевидцы пытались помочь, но у них ничего не вышло.

Пенсионера госпитализировали, однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось, и он умер из-за закупорки сосудов.

