Сосед до смерти забил пенсионера из-за парковочного места возле подъезда

Житель Дзержинска получил срок за убийство пенсионера из-за парковки

В Дзержинске сосед до смерти избил пенсионера из-за спора о парковочном месте у подъезда, передает Ni Mash. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как пишет канал, автомобиль мужчины долгое время стоял во дворе без движения, что, по словам родственника погибшего, раздражало соседа по имени Евгений. Тот регулярно конфликтовал с владельцем машины и даже переходил к действиям: спускал колеса, засыпал сахар в бензобак и угрожал. Пенсионер даже обращался в полицию.

В день трагедии мужчина вышел очистить автомобиль от снега. К нему подошел Евгений, между ними возникла перепалка, после чего тот ударил оппонента в грудь, повалил на землю и начал избивать ногами. Очевидцы пытались помочь, но у них ничего не вышло.

Пенсионера госпитализировали, однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось, и он умер из-за закупорки сосудов.

Ранее жительница Омска, на которую натравили бойцовского пса, умерла через месяц после нападения. Перед нападением животного ее избил нетрезвый мужчина. По информации правоохранителей, пострадавшая написала заявление в конце марта. Известно, что женщина подверглась нападению, когда гуляла с тремя собаками во дворе дома.

