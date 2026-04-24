Жертва бойцовского пса умерла в Омске

Жительница Омска, на которую натравили бойцовского пса, умерла через месяц после нападения, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ. Ее избил нетрезвый мужчина на улице, а затем отдал приказ собаке о нападении.

По информации правоохранителей, пострадавшая написала заявление в конце марта. Женщина подверглась нападению, когда гуляла с тремя собаками во дворе дома. У нее завязался конфликт с двумя нетрезвыми мужчинами, что привело к трагедии. Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования, — отметили следователи.

Ранее стало известно, что пса-заложника по кличке Умка вызволили с балкона, где он целыми днями выл от голода. Хозяйку питомца нашли в интернете, она долго не выходила на связь. Пса спас альпинист, который от соседей сверху спустился вниз к балкону. Собака была истощена, но ее состояние не критично.