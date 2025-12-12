Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 06:15

К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех

К чему снится потоп в квартире К чему снится потоп в квартире Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сон о потопе в квартире символизирует серьезные перемены и эмоциональные переживания. Такое видение часто отражает внутреннее состояние — напряжение, страх, подавленные чувства.

  • Если вода чистая — это знак очищения и предстоящих позитивных изменений.

  • Мутная или грязная вода предвещает трудности и переживания.

Особенно важно обратить внимание на комнату, где происходит потоп:

  • в спальне — к проблемам в личной жизни;

  • в кухне — намекает на финансовые сложности;

  • в гостиной — к конфликтам с окружающими.​

Мужчину такой сон предупреждает о грядущих испытаниях. Возможно, придется решать насущные проблемы с хладнокровием и мудростью. Если мужчина пытается справиться с потопом — он готов к борьбе с внешними трудностями и внутренними страхами.

В случае с женщинами сон о потопе часто связан с эмоциональной сферой и семейными переменами. Такой сон может предвещать как радостные события, например беременность или пополнение в семье, так и грусть и слезы из-за обид.

Ранее мы выяснили, к чему снится пьяный человек.

потоп
потопы
сны
сонник
сновидения
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти развернут оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери
Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского
Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%
Москвичей ожидает сложная и опасная погода
Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной
Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ
Силы ПВО сработали в Ростовской области
Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника
«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС
Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана
Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах
Названы страны с самой короткой рабочей неделей
К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех
Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США
ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Вкуснее тарталеток и канапе! Готовим эффектные волованы — затмят икру
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.