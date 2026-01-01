Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 23:49

Над Россией сбили 201 украинский дрон

МО РФ: средства ПВО сбили над российскими регионами 201 украинский дрон

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Силы ПВО сбили над Россией 201 украинский дрон, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточняется, что среди них 51 сбит над территорией Белгородской области, 36 — над территорией Брянской.

Еще 24 сбиты над территорией Московского региона, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву, 16 — над территорией Ростовской области, 15 — над территорией Калужской области, 14 — над территорией Тульской области, 12 — над территорией Курской области, 10 — над территорией Рязанской области, — указали в МО.

Также сбиты шесть беспилотников над территорией Воронежской области, еще столько же — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Липецкой области, два — над акваторией Азовского моря, сказано в публикации ведомства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, что подтверждается атакой на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.

атаки
ВСУ
БПЛА
дроны
