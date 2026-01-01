Две женщины упали под Новый год с большой высоты в Москве

Две женщины были доставлены в больницы живыми после падений с пятого и 12-го этажей соответственно в Москве в последний вечер 2025 года, передает MK.RU. Уточняется, что одну из них — 19-летнюю девушку — госпитализировали в тяжелом состоянии.

29-летняя женщина, упавшая с пятого этажа, выжила. Пострадавшая объяснила, что ее вытолкнул в окно сожитель. Россиянку также доставили в больницу.

Ранее в Тобольске школьница выпала из окна школы и получила перелом позвоночника. По словам сверстников, девочка на протяжении года подвергалась буллингу из-за своей внешности, а одноклассники «ее недолюбливали». У пострадавшей также были напряженные отношения с родителями.

До этого в Волгограде произошла трагическая гибель школьницы, выпавшей из окна многоквартирного дома. Тело 11-летней девочки с характерными повреждениями было обнаружено на улице Грибанова. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже.

Тем временем туристка с мексиканским и канадским гражданством погибла после падения с балкона отеля на тайском острове Пхукет. Трагедия случилась во вторник, 9 декабря, в курортном городе Патонг.