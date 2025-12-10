Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 21:52

Туристка упала из окна отеля на популярном курорте и не выжила

На Пхукете туристка погибла после падения из окна отеля

Фото: Josef Beck/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Туристка с мексиканским и канадским гражданством погибла после падения с балкона отеля на тайском острове Пхукет, сообщает местное издание Khaosod. Трагедия случилась во вторник, 9 декабря, в курортном городе Патонг.

Известно, что 33-летняя женщина заселилась в гостиницу днем, около 13:30 по местному времени. Она планировала выехать уже на следующий день. Однако спустя несколько часов после размещения ее бездыханное тело было обнаружено на парковке отеля. Персонал незамедлительно вызвал полицию.

Следователи, осмотрев номер, нашли на балконе сандалии туристки, что позволяет предположить, что перед падением она выходила туда. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств гибели. Посольство Мексики в Таиланде уже уведомлено о произошедшем.

Ранее тело 31-летнего гражданина России Дмитрия Закутского было обнаружено у побережья Пхукета. Турист пропал утром 2 ноября во время плавания на пляже Найтон. Поиски пропавшего россиянина продолжались более суток. Как рассказали очевидцы, мужчину унесло в море сильным отбойным течением, после чего он скрылся под водой.

туристы
смерти
отели
Пхукет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети
Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов
В Боливии задержали экс-главу государства
Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком
Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года
Находка британских археологов переписала историю использования огня
Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине
Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце
Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины
Сбитый дрон ВСУ повредил дома в Воронеже
Туристка упала из окна отеля на популярном курорте и не выжила
На Западе отвергли инициативы России по безопасности
«Лечения нет»: Мясников раскрыл, для кого опасен гонконгский грипп
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли информацию о якобы покушении на Миндича
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при каких условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.