Туристка упала из окна отеля на популярном курорте и не выжила На Пхукете туристка погибла после падения из окна отеля

Туристка с мексиканским и канадским гражданством погибла после падения с балкона отеля на тайском острове Пхукет, сообщает местное издание Khaosod. Трагедия случилась во вторник, 9 декабря, в курортном городе Патонг.

Известно, что 33-летняя женщина заселилась в гостиницу днем, около 13:30 по местному времени. Она планировала выехать уже на следующий день. Однако спустя несколько часов после размещения ее бездыханное тело было обнаружено на парковке отеля. Персонал незамедлительно вызвал полицию.

Следователи, осмотрев номер, нашли на балконе сандалии туристки, что позволяет предположить, что перед падением она выходила туда. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств гибели. Посольство Мексики в Таиланде уже уведомлено о произошедшем.

Ранее тело 31-летнего гражданина России Дмитрия Закутского было обнаружено у побережья Пхукета. Турист пропал утром 2 ноября во время плавания на пляже Найтон. Поиски пропавшего россиянина продолжались более суток. Как рассказали очевидцы, мужчину унесло в море сильным отбойным течением, после чего он скрылся под водой.