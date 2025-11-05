В Таиланде нашли тело пропавшего в море россиянина В море у Пхукета нашли тело утонувшего несколько дней назад россиянина

У берегов Пхукета обнаружено тело 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который пропал утром 2 ноября во время купания на пляже Найтон, сообщил портал Phuket News. Информацию об обнаружении туриста подтвердили местные спасатели и полицейские.

Исчезнувшего россиянина искали больше суток. По свидетельству очевидцев, мужчину унесло отбойным течением, после чего он перестал показываться на поверхности воды. Продолжается официальная процедура опознания и выяснение всех обстоятельств трагедии. Многие туристические сайты предупреждают, что отбойные течения являются главной опасностью на пляжах Пхукета в сезон дождей. Туристам настоятельно рекомендуют купаться только в местах, где дежурят спасатели и установлены желто-красные флаги.

Ранее стало известно, что в Таиланде уже более двух недель ищут российскую туристку, исчезнувшую при странных обстоятельствах. СМИ опасаются, что 30-летняя москвичка по имени Мария могла попасть в рабство. Накануне пропажи она в спешке съехала из квартиры, оставив там свои вещи, изрезанные банковские карты и неоплаченные счета.