01 ноября 2025 в 18:09

В Таиланде продолжаются поиски загадочно исчезнувшей россиянки

В Таиланде вторую неделю ищут исчезнувшую россиянку с биполярным расстройством

В Таиланде уже более двух недель ищут российскую туристку, исчезнувшую при странных обстоятельствах, сообщает Telegram-канал Mash. Источник утверждает, что 30-летняя москвичка по имени Мария страдает от биполярного расстройства и могла попасть в рабство.

Накануне пропажи она в спешке съехала из квартиры, оставив там свои вещи, изрезанные банковские карты и неоплаченные счета. Позже Мария забронировала номер в отеле Homa на Пхукете. Женщина приехала в страну по студенческой визе.

Владелец языковой школы, где училась Мария, рассказал, что преподаватели, обеспокоенные исчезновением своей ученицы, начали пытаться выяснить ее местонахождение. Вскоре после этого они стали получать угрозы, направленные на то, чтобы удержать их от дальнейшего участия в судьбе россиянки. Канал утверждает, что родственники и близкие Марии не обращались ни в полицию, ни к волонтерам, но получают письма от мошенников с требованиями перевести им деньги.

Ранее стало известно, что в Мьянме уничтожили скандальный мошеннический кол-центр, где держали в рабстве туристов из разных стран. Базу аферистов взорвали во время совместного рейда с армией Таиланда. Во время операции удалось освободить порядка 3500 женщин и мужчин из Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ, часть заложников числилась в списках продажи на органы.

