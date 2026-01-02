Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»

В 14:06 мск сегодня Луна войдет в 15-й день лунного цикла. Они продлится более суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Самый непостоянный и изменчивый знак зодиака – Близнецы – сегодня возьмет шефство над Луной. Спутник Земли пребывает почти на пике цикла — до наступления первого полнолуния года осталось менее суток.

Общие рекомендации для этого дня

Один из самых странных дней в лунном цикле — сегодня стоит ожидать различных обманов, подвохов, искушений и иллюзий. Каждый человек сегодня сможет узнать о своих слабых и темных сторонах. Этому не стоит противиться, однако и позволять порокам брать верх не следует.

Свадьба и любовь

Очень неподходящий день для регистрации брака. Общение с родственниками в этот день также стоит исключить, дабы не спровоцировать конфликты, которые могут затянуться на долгие годы.

Здоровье и красота

Все проблемы со здоровьем, которые появятся сегодня, исчезнут сами по себе. Однако на этот день не стоит планировать начало серьезного лечения или хирургических вмешательств. Сегодня полезно соблюдать пост.

Фаза Луны сегодня 2 января: ждем первого полнолуния года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природа

Рыбалка в этот день не принесет успеха, как и в ближайшие несколько суток. Зато смогут развернуться садоводы: сегодня можно замачивать на посадку семена, опрыскивать домашние растения и пересаживать цветы. У владельцев домашних животных есть шанс удачно провести такие процедуры, как стрижка когтей и чистка ушей даже для самых увертливых и зубастых питомцев.

Бизнес и деньги

В делах сегодня все пойдет наперекосяк, поэтому ничего серьезного планировать не рекомендуется. Займитесь текучкой или уборкой на рабочем месте. Сделки, переговоры, начало проектов дешевле будет перенести на другой день, нежели потом исправлять ошибки.