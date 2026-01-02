Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры в России имеют право на перерасчет своих выплат после увольнения, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, им будут компенсированы все пропущенные индексации пенсий за период с 2016 по 2024 год.

Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована, — заявил депутат.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что в 2026 году возрастет стоимость недостающих баллов для назначения страховой части пенсии. Она напомнила, что их можно приобрести в добровольном порядке. С 2026 года стоимость одного балла и года стажа увеличится до 65,6 тыс. рублей.