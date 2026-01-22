Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:55

Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году

В Новосибирской области в 2025 году закрыли 34 незаконных игорных клуба

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирской области в 2025 году закрыли 34 незаконных игорных клуба, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на прокурора региона Александра Бучмана. Всего по фактам нелегальной организации азартных игр возбудили 29 уголовных дел. На данный момент 22 из них уже переданы в суд. В ходе оперативных мероприятий изъяли более 550 единиц игровой техники.

Эти результаты стали возможны благодаря ежедневной совместной работе прокуратуры и следственных органов, направленной на поддержание законности и правопорядка в Новосибирской области, — отметил Бучман.

По его словам, прокуратура региона внедрила систему контроля за профилактической работой — это позволит избежать повторного открытия нелегальных заведений. Сейчас в Новосибирской области работают лишь единичные подпольные клубы, подытожил прокурор.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что игровая зависимость связана с особенностями развития мозга. Он отметил, что подростки больше подвержены зависимости от видеоигр, в то время как молодые и взрослые люди чаще склонны к лудомании.

