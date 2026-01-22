Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году В Новосибирской области в 2025 году закрыли 34 незаконных игорных клуба

В Новосибирской области в 2025 году закрыли 34 незаконных игорных клуба, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на прокурора региона Александра Бучмана. Всего по фактам нелегальной организации азартных игр возбудили 29 уголовных дел. На данный момент 22 из них уже переданы в суд. В ходе оперативных мероприятий изъяли более 550 единиц игровой техники.

Эти результаты стали возможны благодаря ежедневной совместной работе прокуратуры и следственных органов, направленной на поддержание законности и правопорядка в Новосибирской области, — отметил Бучман.

По его словам, прокуратура региона внедрила систему контроля за профилактической работой — это позволит избежать повторного открытия нелегальных заведений. Сейчас в Новосибирской области работают лишь единичные подпольные клубы, подытожил прокурор.

