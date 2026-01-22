Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:35

Королевская семья Британии: новости, карьера Маркл на телевидении окончена?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Третьего сезона кулинарного шоу супруги принца Гарри Меган Маркл, скорее всего, не будет, пишет Page Six со ссылкой на источники. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 22 января?

Правда ли, что карьера Маркл на телевидении окончена

Утверждается, что выходившее на Netflix шоу «С любовью, Меган» отменили, но оставили возможность снять несколько специальных выпусков.

«Оно не вернется в виде сериала. Были разговоры о нескольких специальных эпизодах к праздникам, но пока ничего конкретного», — заявил инсайдер Page Six.

Он отметил, что сама герцогиня Сассекская называла производство программы очень трудоемким. Источник также заявил, что вместо съемок телешоу супруга принца Гарри сосредоточится на продвижении своего бренда As Ever. Короткие видео, похожие по духу на отрывки «С любовью, Меган», будут появляться в социальных сетях бренда.

Издание уточнило, что второй сезон шоу Маркл, стартовавший в августе, не попал в десятку лучших программ Netflix в США, согласно исследованию Forbes. При этом новогодний выпуск оказался в десятке лучших программ в мировом рейтинге.

Согласно официальному отчету Netflix, в первой половине 2025 года «С любовью, Меган» заняло 383-е место в рейтинге, набрав 5,3 млн просмотров по всему миру. Официальные данные по второму сезону будут опубликованы в феврале.

Праздничное торжество Netflix Праздничное торжество Netflix Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Карл III отказался от встречи с Гарри

Как пишет Daily Star, британский король Карл III отказался от встречи с младшим сыном принцем Гарри, который прибыл в Лондон из США. Гарри с 19 по 22 января будет участвовать в судебном процессе против изданий Daily Mail и Mail on Sunday, которые обвиняет в нарушении конфиденциальности и незаконном сборе информации. Карл III должен приехать в Лондон из Шотландии 20 января, чтобы продолжить лечение от рака. Однако, как утверждают источники в Букингемском дворце, в расписании монарха не найдется времени для встречи с сыном.

Daily Star напомнил, что в сентябре 2025 года Карл III выпил чаю с принцем Гарри в Лондоне. Встреча, которая была первой с февраля 2024 года, продолжалась 55 минут.

Ранее RadarOnline писал, что принцу Гарри по-прежнему не доверяют в королевской семье после его откровенных интервью и выпуска мемуаров «Запасной».

«Помощники предупредили короля, чтобы он избегал телефонных разговоров с Гарри, опасаясь, что тот их запишет. Они боятся, что он может использовать каждое слово для написания очередной книги или для телеинтервью», — сказал инсайдер.

По его словам, принца, как «обычного преступника», подвергнут обыску со стороны охраны дворца на «предмет наличия проводов», прежде чем пустят в комнату с Карлом III.

Меган Маркл
новости
королевская семья
Карл III
