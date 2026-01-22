Погода в Москве в четверг, 22 января: лютый холод сменится потеплением?

После холодных выходных в Москве ожидается потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в четверг, 22 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 22 января

По словам Вильфанда, температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы.

«В понедельник еще холодно, на семь градусов ниже нормы. Уже прогнозируется температура не выше −20, а днем заметное повышение, потому что давление будет падать в начале следующей недели. Уже будет −6–11. Все равно это холодная погода по отношению к норме, но все-таки чуть повыше [чем в выходные]. Ну и во вторник тоже еще температура ниже нормы на пару градусов, но уже прогнозируется ночью −10–13, дневная температура −4–8», — сказал Вильфанд.

В четверг, 22 января, в Москву и Подмосковье придет похолодание, уже в ближайшую ночь температура опустится до −10–13 градусов, а в выходные может достичь 28 градусов мороза.

«Давление повысится еще на 2–3 мм. И уже дневная температура будет около −15 градусов. А в ночь на субботу в Москве около −20 градусов, по области до −26 градусов, и в воскресенье дальнейшее понижение будет до −19–24 градусов, а по области до −28», — сообщил метеоролог.

Он не исключил, что в некоторых местах будут достигнуты и 30-градусные отметки, но подчеркнул, что это возможно лишь точечно. В основном температура будет 24–25 градусов ниже нуля.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве с утра 22 января пасмурно — облака на 210 м, местами небольшой снег, ветер восточный 5 м/с, на термометре −6,6, на барометре 753,4 мм рт. ст.

«В течение дня в тылу уходящего циклона преимущественно облачно, местами возможен слабый снег. Ветер восточный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха −5–8 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 754 мм рт. ст. В пятницу вероятность осадков пойдет на убыль, в течение суток — около 10 мороза», — написал он.

Тишковец также отметил, что предстоящие сильные морозы будут непродолжительными, и уже в начале следующей недели потеплеет до «положенного в январе», зарядят снегопады, сугробы вновь начнут заметно расти.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 22 января

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на погоду Санкт-Петербурга будет влиять гребень сибирского антициклона. На фоне высокого атмосферного давления в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха составит −7–9 градусов, в Ленинградской области −7–12 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 23 января, без существенных осадков, ночью −12–14 градусов, днем −10–12 градусов.

