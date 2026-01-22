Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:46

Слон-убийца навел ужас на жителей Индии

Жители деревень в Джаркханде испугались выходить из дома из-за слона-убийцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители деревень в индийском штате Джаркханд боятся выходить из дома из-за дикого слона-одиночки, убившего за первую неделю января не менее 20 человек, сообщает The Independent. Животное, чье местонахождение сейчас неизвестно, нападало на людей по ночам на окраинах леса.

Нападения одинокого слона беспрецедентны. Я не припомню, чтобы в недавнем прошлом такое случалось, — заявил сотрудник лесного хозяйства Адитья Нараян.

Трагедии произошли в лесных районах Чайбаса и Колхан, входящих в лесной пояс Саранда. Среди жертв — сотрудник лесного департамента, маленькие дети и пожилые люди.

По мнению экспертов, слон, вероятно, находится в состоянии муста — периода повышенной агрессии у самцов. Власти направили около 100 сотрудников и специалистов из соседнего штата, чтобы отловить животное, но его хаотичное перемещение и ночные атаки делают поиски крайне сложными. Жителям рекомендовано избегать лесных массивов.

Ранее в Индонезии полицейские спасли женщину от трехметрового крокодила, который напал на нее у водохранилища. Они занимались физической подготовкой недалеко от места происшествия и, услышав крики, побежали на помощь жертве хищника. Женщина получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.

