18 февраля 2026 в 20:22

Масленичное чучело отдадут на съедение ростовским гигантам

В ростовском зоопарке масленичное чучело из овощей скормят слонам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В зоопарке Ростова-на-Дону чучело Масленицы, собранное из овощей, скормят слонам, сообщила пресс-секретарь зоопарка Елена Богатырева. По ее словам, в зверинце уже начались масленичные гулянья, а основные мероприятия запланировали на 22 февраля, передает РИА Новости.

Жечь Масленицу мы не будем, но поскольку все уже устали от зимы и ждут весну, Масленицу у нас съедят слоны, — рассказала Богатырева.

Она добавила, что угощение выставят в слоновнике, где обитают самец Юма и две самки — Синта и Ситара. Для посетителей проведут кулинарный мастер-класс, на котором каждый сможет приготовить специальные «блины» для животных. В программе предстоящих гуляний — бои подушками, хороводы, катание на карусели и скачки на деревянных лошадях.

Ранее сообщалось, что в Балашихе испекли 10 тыс. блинов для семей участников специальной военной операции. Акция прошла на двух площадках города. Все блины расфасовали по адресным наборам и отправили семьям бойцов. Акция была приурочена к наступающему Дню защитника Отечества.

Россия
Ростов-на-Дону
зоопарки
Масленица
слоны
