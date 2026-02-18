В Балашихе испекли блины для семей участников СВО

В Балашихе испекли 10 тыс. блинов для семей участников СВО, сообщает 360.ru. Акция «Молодой гвардии России» прошла на двух площадках города.

Масленица — это праздник тепла, заботы и семейных традиций. Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе. Благодарю молодогвардейцев Балашихи и Реутова за такую инициативу, — заявил глава города, секретарь местного отделения ЕР Сергей Юров.

Все блины расфасовали по адресным наборам и отправили семьям бойцов. Акция была приурочена к наступающему Дню защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил бойцов отряда БАРС от имени президента. Медали получили пять участников объединения из Каширы, Домодедова, Одинцова и Орехово-Зуева.